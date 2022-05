Regjeringen styrker kampen mot digital kriminalitet

Utviklingen der overgripere bruker internett til å komme i kontakt med barn og unge, bekymrer regjeringen. Nå vil de jobbe tettere sammen med private selskaper for å fange opp ulovlig aktivitet og misbruk av barn på nett.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) opplyser at hun har invitert en rekke sentrale aktører til et møte for å diskutere veien videre. Møtet finner sted fredag.

Mehl sier at apper som Tiktok, Vipps og Snapchat, gjør det mulig for overgripere å komme i kontakt med barn og unge på en svært enkel måte.

– Alt foregår på private plattformer. Da trenger vi tjenestetilbyderne og private aktører med på laget, sier Mehl.

På møtet vil blant andre Politidirektoratet (POD), Kripos, Telia, Telenor og Vipps være til stede. Der skal det diskuteres digital kriminalitet, særlig med tanke på nettovergrep og formidling av dette via digitale plattformer og betalingsløsninger.

