Polen ønsker flyktninghjelp fra Norge

Godt over halvparten av de 5,5 millioner ukrainerne som har forlatt hjemlandet på grunn av krigen, har kommet til Polen.

Polens ambassadør til Norge sier det vil bli satt pris på om Norge kommer med et konkret forslag til hjelp, melder NRK.

– For eksempel at Norge kan ta imot et visst antall flyktninger, sier Iwona Woicka-Zulawska.

Norge har tidligere sagt ja til å ta imot 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova og 550 ukrainere som trenger sykehusbehandling.

– Det vil absolutt hjelpe hvis Norge vil gjøre noe tilsvarende fra Polen, sier Woicka-Zulawska.

Hun sier ordningen med fordeling av flyktninger har vært tatt opp i møter med EUs utenriksministre, hvor også Norge deltar. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier Norge er klar til å hjelpe, men at Polen må be om hjelp.

– Vi vil åpne for å relokalisere for de som ber om bistand til det. Polen har ikke bedt om noen slik bistand, og vi kjenner heller ikke til at de har bedt om bistand via de felles europeiske løsningene.

