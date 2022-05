En person mistenkt etter at ti leiligheter ble totalskadd i brann på Nøtterøy

– Personen skal avhøres så snart som mulig, sier Knut Erik Ågrav, leder av etterforskningsseksjonen i politiet i Tønsberg, til NRK.

Kanalen skriver at flere vitner skal avhøres i løpet av torsdag. Ågrav vil ikke si noe mer om den mistenkte personens kjønn eller tilknytning til stedet for å unngå at vitnene blir påvirket.

Ingen personer ble skadd i brannen, som brøt ut natt til torsdag på Smidsrødveien i Færder kommune.

Totalskadd

– Det triste faktum nå på morgenen er at alle leilighetene er totalskadd, sa vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen på Twitter i 7-tiden torsdag morgen.

Brannen satte mannskaper fra tre brannstasjoner i innsats med bistand fra Stokke og Sandefjord.

– Det har vært jobbet iherdig for å hindre spredning til to nabobygg samt båtsenteret. Strålevarmen truet en tomannsbolig, der vinduene sprakk. God innsats fra mannskapene hindret ytterligere skadd, fortsatte Jakobsen.

Overtenning

Politiet fikk melding om brannen like før klokken 3 natt til torsdag.

– Våre folk har nettopp kommet til stedet, så vi har ikke så mange detaljer ennå. Men det skal være overtenning i en eller to leiligheter, sa operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sørøst politidistrikt til NTB i 3-tiden.

Noen få minutter senere opplyser politiet på Twitter at alle i leilighetskomplekset er gjort rede for, og at det ikke er meldt om personskader.

Hele leilighetskomplekset brant ned, og det ble jobbet med å skaffe husly til de 16 personene. Ifølge ordfører Jon Sanness Andersen er de berørte innlosjert på hotell.

