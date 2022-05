Tenåringer tiltalt for å ha filmet overgrep i Vestfold

Rettssaken, som begynner i Vestfold tingrett onsdag, gjelder kun filmingen og delingen av overgrepet, skriver Tønsbergs Blad.

Saken stammer fra et overgrep som skjedde mot et barn i tidlig tenårsalder i januar 2021.

En annen, voksen person er allerede dømt for å ha begått selve overgrepet. Vedkommende fikk fem måneders fengsel, men det framkom blant annet at personen har et funksjonsnivå under normalen, og at de tiltalte tenåringene kan ha framskyndet handlingen.

Den ene gutten filmet overgrepet og sendte den deretter videre via Snapchat, ifølge tiltalen.

Den andre gutten var ifølge tiltalen til stede under overgrepet, mottok videoen, og delte den selv videre. Strafferammen for bruddet på straffelovens paragraf 311, som omhandler fremstilling av seksuelle overgrep, er inntil tre års fengsel. I tillegg er de to tiltalt for å ha skremt eller plaget offeret, noe som har en strafferamme på to års fengsel.

