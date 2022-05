Støre ønsker ikke EU-debatt nå

– Jeg mener at et åpent land som vårt skal ha debatt om vårt forhold til Europa. Men vi har ikke EU-søknad som et tema vi debatterer nå. Det er ikke aktuell politikk for regjeringen, sier Støre til NRK.

Statsministeren mener et medlemskap i unionen ikke er viktig for Norge nå.

– Vi har et Nato-medlemskap, det er den militære sikkerheten. Vi styrker forsvaret og samarbeidet. Norge er opptatt av et nært og godt samarbeid med Europa. Det har denne regjeringen, og det har vi vist gjennom disse ukene som krigen har vart, sier Støre.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har varslet en utredning om EØS-avtalen til neste år. Et utvalg som skal se på Norges forhold til EU, skal levere sin rapport innen jul 2023, sa hun i sin EU/EØS-redegjørelse til Stortinget tirsdag.

Huitfeldt, som var en ivrig EU-motstander før folkeavstemningen i 1994, vil ikke si hvor hun står i dag, skriver Klassekampen.

– Det er helt uinteressant hva jeg mener om norsk EU-medlemskap. Jeg stiller meg bak regjeringsplattformen, og der bygger vi på EØS-avtalen, svarer hun på direkte spørsmål fra avisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen