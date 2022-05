Regjeringen vil la kommunene gi mer penger til enkeltbarnehager

I dag er det flere kommuner som ønsker å bevilge ekstra penger til enkeltbarnehager, for eksempel til bedre bemanning og økt kompetanse i barnehager i levekårsutsatte områder, skriver regjeringen i en pressemelding.

De viser imidlertid til at dagens regler gjør at private barnehager får tilskudd som gjenspeiler gjennomsnittskostnaden for å drive en kommunal barnehageplass. Dette betyr at hvis en kommune ønsker mer bemanning ved én kommunal barnehage, vil det øke gjennomsnittlige kostnader til de kommunale barnehagene, og innebære at alle de private barnehagene i kommunen får mer i offentlig tilskudd.

– Vi kan ikke ha det sånn at en kommune som ønsker å satse mer på barnehager i levekårsutsatte områder, må gi mer penger til private barnehager i en helt annen del av byen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

[ Dagsavisen mener: Stopp mulighetene til å «melke» systemet ]

Frem til 2016 kunne kommunene holde barnehager som var dyrere i drift utenom tilskuddsgrunnlaget for private barnehager. Da kunne barnehager som hadde minst 25 prosent høyere kostnader enn gjennomsnittet i kommunale barnehager, bli holdt utenfor beregningen.

Saken fortsetter under videoen

Regjeringen sier utdanningsmyndighetene nå jobber med nye regler og vurderer hva den nye prosentsatsen bør være. Regjeringen tar sikte på å sende et forslag på høring før sommeren, slik at nye regler kan tre i kraft fra 1. januar 2023.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen