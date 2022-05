Oljestrid i LO fire uker før kongress

NTL og Fagforbundet sender nemlig inn sine egne høringsuttalelser om Wisting-feltet i Barentshavet som går i motsatt retning av uttalelsen til LO-sekretariatet, skriver FriFagbevegelse.

LO-sekretariatet støtter å sette i gang konsekvensutredning av feltet, mens Fagforbundet og NTL går imot.

– Vi kan ikke se at et oljefelt hvor det legges opp til produksjon forbi år 2050 er kompatibelt med målene om reduksjon av klimagassutslipp i Parisavtalen, skriver nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet og forbundsleder Kjersti Barsok i NTL til FriFagbevegelse.

De frykter også at feltet kan bli lønnsomt for oljeselskapene, men ikke for samfunnet.

Det er ikke en holdning Fellesforbundet er fornøyd med.

– NTL og Fagforbundet sier nå nei til et prosjekt vi har stått sammen om i åtte år. De sier nei til 28.000 årsverk i nord, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Det er knappe fire uker til LOs kongress, som begynner 30. mai. Likevel frykter ikke LO-sekretær Are Tomasgard at det blir en opprivende kamp.

– LO har gang på gang klart å finne fram til gode kompromisser. Det er jeg trygg på at vi kommer til å gjøre framover også. For vi har mange ganger etter gode debatter samlet oss om å utvikle, ikke avvikle industrien vår, sier han.

