Isbil beskutt med pil og bue i Lillesand

Isbilen ble beskutt med pil, bekrefter politiadvokat Petter Spjelkaviknes i Agder politidistrikt overfor VG. Han sier det er uklart hvorvidt siktede har forsøkt å treffe kvinnen som kjørte bilen.

– Det er for tidlig å si. Han skal avhøres i løpet av dagen, sier politiadvokaten.

Det var ved 19.45-tiden tirsdag kveld politiet fikk melding om at føreren av en isbil var utsatt for trusler da hun kjørte rundt i et boligfelt i Lillesand i Agder.

Bevæpnet politi rykket ut og pågrep noen timer senere en mann, som nå er siktet for trusler. Mannen hadde forskanset seg i en bolig.

– Det var en særdeles skremmende opplevelse for føreren av isbilen. Hun ble truet med en gjenstand, sier operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at det var noen relasjon mellom siktede og fornærmede, ifølge politiet.

Det var Fædrelandsvennen som først erfarte at det var blitt skutt mot isbilen. Politiet ønsker ikke å gå i detalj om hvordan våpenet er benyttet, og motivet for handlingen er ukjent. Den siktede er kjent for politiet fra tidligere.

– Det er først og fremst en kjempetrist sak. Vårt fokus nå er å ta vare på sjåføren, sier kommunikasjonsdirektør Mari Ellestad i Diplom Is.

Hun bekrefter at sjåføren er fysisk uskadd.

