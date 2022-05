Hæren tester mobile luftvernraketter

Luftvernrakettene skal beskytte bakkestyrker mot trusler ovenfra og kan følge styrkene mens de rykker fram.

Skytingen på Andøya testsenter blir den første med systemet NASAMS High Mobility Launcher, melder NRK. Rakettene er montert på et militært kjøretøy.

– Dette er første gang vi får noe som kan følge en landstyrke som beveger seg i terrenget, sier Hærens talsperson, Eirik Skomedal, talsperson for Hæren.

– Det er en viktig milepæl for dem å skyte skarpt, og jeg vil også si at det er en veldig viktig milepæl i gjenreisningen av luftvern i den norske Hæren, som dessverre har vært nedlagt i mange år, sier historiker Ole Jørgen Maaø ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

Kampluftvernet ble avviklet i 2004 og sakte gjenopplivet i 2018, som en del av artilleribataljonen i Brigade Nord.

Skomedal peker på Russlands invasjon av Krim i 2014 og Georgia i 2008 som årsaker til at det norske Forsvaret etter hvert begynte å tilrettelegge for luftvern igjen. Den pågående krigen i Ukraina viser også behovet for luftvern i Hæren, mener han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen