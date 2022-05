Equinor med rekordresultat

Av Alexander Vestrum/NTB

Kvartalet var preget av invasjonen av Ukraina, som påvirket allerede stramme energimarkeder og ga økte råvarepriser og svingninger, ifølge selskapet.

– Invasjonen av Ukraina står som et mørkt øyeblikk for Europa, og våre tanker går til alle som lider under konsekvensene av den brutale krigen, sier konsernsjef Anders Opedal.

– Etter å ha hatt virksomhet i Russland i tre tiår, anså vi situasjonen som uholdbar og besluttet raskt å stoppe nye investeringer i landet og starte prosessen med å trekke oss ut av Equinors russiske joint ventures. Uttrekningen fra Russland påvirker våre ansatte og fører til nedskrivninger av våre eiendeler i landet i dette kvartalet, fortsetter han.

Nedskrivningen er på drøyt 1 milliard dollar.

Sikre leveranser

– Med en energikrise i Europa er Equinors viktigste prioritering å sikre pålitelige og trygge leveranser, sier konsernsjef Opedal.

Han viser til at selskapet har gassproduksjon for å levere mer. Blant annet er naturgassanlegget på Melkøya i Hammerfest i rute til oppstart 17. mai. LNG-anlegget ble stengt på grunn av en stor brann i september 2020.

Ifølge Dagens Næringsliv var det justerte resultatet for fornybardelen i Equinor minus ti millioner kroner i årets første kvartal. Den delen av selskapet preges av at en rekke nye prosjekter, som på østkysten av USA og i Skottland, ennå ikke er kommet i drift.

Noe bedre enn ventet

Analytikerne hadde spådd et resultat på 17,1 milliarder dollar, ifølge såkalte konsensustall som selskapet selv har hentet inn.

Styret har besluttet å utbetale et kontantutbytte på 0,20 dollar per aksje, samt å fortsette det ekstraordinære kontantutbyttet på en like stor sum per aksje.

