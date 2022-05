En person skal være alvorlig skadd i voldshendelse i Asker

Ifølge Budstikka skal hendelsen ha skjedd på en eiendom på Nesøya onsdag morgen. Politiet har sperret av området rundt eiendommen.

– Det er snakk om en voldshendelse, hvor vi ikke kan gå ut med noen detaljer, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.

Til VG opplyser operasjonslederen at offeret framstår som alvorlig skadd, men at skadeomfanget ikke er brakt på det rene.

– Vi har pårørende som ikke er varslet og går derfor ikke ut med kjønn eller relasjon på nåværende tidspunkt, sier operasjonslederen.

En person er pågrepet, ifølge VG.

Et vitne opplyser til Budstikka at en person i en bil ble tatt hånd om av ambulansepersonell ved Kiwi-butikken på Nesøya, men dette skal ikke være åstedet for hendelsen, og det er ikke kjent om det er sammenheng mellom hendelsene.

