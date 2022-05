Ap inviterer til bredt forlik om vindkraft

Ifølge avisa inviterte Aps Marianne Sivertsen Næss, lederen av komiteen, til et møte fra klokken 10.30 onsdag.

– Jeg ønsker å ta en runde med alle partiene i komiteen i dag for å se hvor vi kan finne sammen. Det er viktig at vi får en energipolitikk som kan stå seg over tid. Vi trenger forutsigbarhet for å sikre investeringsvilje i det grønne skiftet, sier hun.

– Særlig på havvind er det en god mulighet for at vi kan skrive oss sammen, svarer Næss på spørsmål om hva slags mulig flertall hun ser for seg.

