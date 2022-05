Stortingspresidenten sa opp pendlerboligen

Gharakhani bor i Drammen, rundt 47 kilometer fra Stortinget. Dermed har han lengre reisevei enn de 40 kilometerne som er grensen for å kunne få pendlerbolig. Da han rykket opp til presidentvervet, valgte han likevel å si fra seg leiligheten han tidligere har omtalt som nødvendig, skriver Adresseavisen.

– Den 30. november valgte jeg å si opp pendlerboligen etter en helhetsvurdering både av hensyn til familien og at jeg i min nye rolle må ta andre hensyn i mitt daglige liv, skriver presidenten i en SMS til avisen. Fem dager tidligere ble han valgt til stortingspresident.

Pendlerboligutvalget, som kom med sin første delrapport mandag, sier det kan være aktuelt å se på avstandskravet og om det bør utvides til 50 eller 60 kilometer. I så fall er Gharakhani en av dem som ikke lenger kvalifiserer til slik bolig.

[ Utvalg vil stramme inn på Stortingets goder ]

Han ønsker ikke å si til avisen om han støtter en slik utvidelse. Han sier også at han ikke sa fra seg boligen for å unngå at den ble tema for debatt.

– Jeg tok et valg etter en helhetsvurdering, gjentar han.

Saken fortsetter under videoen

Gharakhanis forgjenger og partifelle Eva Kristin Hansen måtte gå nettopp på grunn av en pendlerboligsak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen