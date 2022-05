Støre mener det er alvorlig for USA om abort-rettigheter oppheves

Et lekket utkast til en kjennelse fra USAs høyesterett om abort har vakt oppsikt langt utenfor landets grenser.

– Med forbehold om at det er riktig, vil det være en historisk begivenhet for kvinner i USA og et tilbakeskritt. Det betyr at stater kan redusere retten til abort og i noen tilfeller nærmest fjerne rett til kvinners rett til abort, sier Støre til NTB.

Han påpeker at abortsaken er en viktig markør for politisk tilhørighet i USA. Dersom den føderale retten til abort oppheves, kommer det som følge av at det er utnevnt dommere som mener det er riktig. Tre av dem er utnevnt av Donald Trump.

– En nesten 50 år gammel dom som har gitt stabilitet og trygghet for kvinner, blir da opphevet. Det øker konfliktnivået rundt abort og øker også sårbarheten for kvinner i en krevende situasjon. Det fører til store forskjeller mellom kvinner i USA. Det mener jeg er alvorlig for USA, sier statsministeren.

Trettebergstuen om amerikansk abortforslag: – Kjempestort tilbakeslag

Det lekkede utkastet til abortavgjørelse fra USAs høyesterett får kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til å grøsse.

– Det er forferdelig. Jeg grøsset da jeg hørte det på morgennyhetene i dag tidlig, sier Trettebergstuen til Dagbladet tirsdag.

Natt til tirsdag publiserte amerikanske Politico et utkast fra USAs høyesterett. Notatet tyder på at flertallet av høyesterettsdommerne vil fjerne den føderale abortretten. Norges likestillingsminister mener motivet er å stramme inn abortrettighetene.

– Dette vil være et kjempestort tilbakeslag og er en del av en alvorlig trend hvor kvinners grunnleggende menneskerettigheter og reproduktive rettigheter går i feil retning, sier Trettebergstuen.

