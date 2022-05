Knusktørt i Sør-Norge – brannvesenet ber folk droppe engangsgrillen

– Skal man på tur i skog og mark, så fortsett for all del med det. Men tiden er nok inne for å prøve noe annet enn grillpølser, sier brigadesjef Knut Halvorsen i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Det har vært sol og fint vær i Sør-Norge i ukevis, noe som har ført til mange fine vårdager. Men baksiden av medaljen er at det blir tørt uten nedbør i så lang tid, noe som fører til at skogbrannfaren melder seg. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for hele Sør-Norge.

Hittil i år har brannvesenet rykket ut på over 600 oppdrag relatert til gress- og skogbranner. Bare i Oslo har brannvesenet rykket ut på nær 50 slike oppdrag.

– Det er et ganske høyt tall. Det er rett og slett ekstremt tørt nå, sier Halvorsen.

Uvanlig tørt

Årets april måned var den niende tørreste på Østlandet siden år 1900. Skogbrannfaren er nå på et langt høyere nivå enn det som er vanlig på denne tiden av året, forklarer Halvorsen.

Snøen har smeltet, og død vegetasjon fra i fjor har i ukevis blitt stadig tørrere. I tillegg har mye vind ført til ytterligere tørr vegetasjon, sier han.

– Det gjør at det er behov for at hvermannsen viser enda mer varsomhet, og at man er forsiktig med bål, primus og engangsgriller. Det er ikke noe vi bør bruke nå – det er vårt klare råd, sier brigadesjefen.

Forlatte bål

15. april trådte det generelle bålforbudet i kraft, og dette varer fram til 15. september. Det finnes likevel unntak for godkjente bålplasser, og setter man seg godt inn i lokale forhold og regler, kan man likevel brenne bål.

Også engangsgriller omfattes av bålforbudet. I forrige uke foreslo Brannvernforeningen å innføre forbud mot engangsgriller for å få ned skogbrannfaren.

Mange av skog-, gress- og lyngbrannene i Sør-Norge den siste tiden har startet som følge av bål som blir forlatt, ifølge Halvorsen. I flere tilfeller har det også vært ungdommer som har tent på vegetasjon.

– Mange av brannene skjer også fordi folk brenner bråte. De tror de skal klare å svi av litt gress, men så kommer det vind og drar det av gårde. Ved flere tilfeller har slike bråtebranner kommet farlig nære bebyggelse. Sånt sprer seg raskere enn folk tror, sier han.

Avhengig av betydelig nedbør

Mangel på nedbør har ført til at Oslos vannmagasiner har mindre vann enn normalt, noe som har fått Oslo kommune til å sende tekstmelding til innbyggerne om å unngå å sløse med vannet.

Det nåværende varselet for skogbrannfare varer foreløpig til fredag for henholdsvis Vestland og Rogaland, mens den vil vare til lørdag østafjells.

Og meteorologenes langtidsvarsler vitner foreløpig om at det ikke er en dråpe regn i sikte på Østlandet.

– Det er viktig å understreke at vi er avhengige av betydelige mengder regn før skogbrannfaren går ned. Et regnskyll på en time eller to vil ikke utgjøre en forskjell, vi trenger flere dager med regn, sier Halvorsen.

