Flertall for forslag om bedre barselomsorg

Et flertall i helse- og omsorgskomiteen bestående av Høyre, Frp, SV, Rødt, KrF og Pasientfokus støtter et vedtak om en utredning av behovet for behandlingssenter der mor kan være sammen med barnet ved alvorlig fødselsdepresjon.

Det samme flertallet ber også Stortinget om å be regjeringen rettighetsfeste hjemmebesøk av jordmor innen én uke etter fødsel.

I tillegg støtter en samlet komité forslag om at Stortinget ber regjeringen sikre bedre oppfølging og hjelpeapparat i forbindelse med svangerskap og barseltid for å forebygge og behandle fødselsdepresjon.

– Jeg er glad for at det nå er flertall for en rekke forslag som skal sikre en enda bedre barselomsorg. Kvinners mentale helse under graviditeten og etter fødsel er viktig. Kvinner med fødselsdepresjon må fanges opp og få hjelp, sier Høyres Sandra Bruflot

– Hjemmebesøk er kjempeviktig for at mødre skal føle at de får kontroll på den nye hverdagen med en liten baby, og for at de skal få hjelp og oppfølging, understreker Høyre-representanten.

