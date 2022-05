Kvinne slo politibetjent med kebab – får samfunnsstraff

En dom fra Nord-Troms og Senja tingrett fastslår at kvinnen i 20-årene dømmes til 40 timers samfunnsstraff, subsidiært 18 dagers fengsel.

Hendelsen som kvinnen er dømt for, skjedde i februar i år utenfor et gatekjøkken i Tromsø sentrum. Politiet ankom gatekjøkkenet på grunn av en melding om at noen var blitt frastjålet eiendeler. Den tiltalte kvinnen ble pekt ut som en mulig gjerningsperson og bedt om å oppgi personalia.

Politistudenten som tok kontakt, oppfattet personnummeret kvinnen oppga som ugyldig, og ba om bistand fra en annen betjent. Etter at kvinnen ble ført ut på gata, ble hun bedt flere ganger om å oppgi personalia, men uten hell fra politiets side. Til slutt førte dette til at tiltalte brøt kebaben sin i to, ropte ukvemsord etter politiet, og slo politibetjenten i ansiktet med en hånd.

Ettersom kvinnens hånd fortsatt inneholdt kebabrester, fikk politibetjenten søl i ansikt og på uniformen.

Aktor la ned påstand om 18 dagers fengsel, men på grunn av en rekke omstendigheter dømte retten kvinnen til samfunnsstraff. Dette skyldes blant annet at slaget ikke synes å ha vært spesielt hardt, og at hun ellers oppførte seg rolig i situasjonen.

I tillegg til samfunnsstraffen må kvinnen betale sakskostnader på 2.000 kroner.

