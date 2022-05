Huitfeldt og Trettebergstuen møtte Ukraina-krigens faktasjekkere

De to Arbeiderparti-statsrådene besøkte mandag Pressens hus i Oslo, hvor prosjektet «Faktisk verifiserbar» holder til. Deres oppgave er å faktasjekke og verifisere visuelt innhold fra konflikten i Ukraina. Trettebergstuen beskriver arbeidet som enormt viktig.

– Det at man legger sin redaksjonelle tilhørighet til side og går sammen for å sikre sannhet, handler om å sikre demokratiet vårt og sikre en fortsatt tillit til sterke redaktørstyrte medier i befolkningen. Det å kjempe mot desinformasjon bør være et felles anliggende for oss alle, sier kulturministeren til NTB.

Flere riksdekkende medier deltar i prosjektet, deriblant NRK, VG, Aftenposten, NTB og Forsvarets Forum. Gjennom «Faktisk verifiserbar» har faktasjekkere tilbakevist en rekke falske nyheter fra krigen, som for eksempel den fiktive ukrainske jagerflypiloten «Ghost of Kyiv».

[ USA håper å gjenåpne ambassaden i Kyiv snart ]

Samarbeid

Det er Faktisk.no som er ansvarlig for prosjekt. Gjennom en felles mediebank kan deltakerne hente ut materiale, som er organisert i tre mapper – Verifisert ekte, verifisert falskt og ikke verifisert.

Utenriksministeren mener at nettopp et slikt samarbeid gjør at Norge troner øverst i verden når det kommer til pressefrihet.

– På akkurat det kritiske som dette, klarer mediene å skille konkurransen fra det å finne ut hva som er ekte og ikke ekte. Det er viktig, sier Huitfeldt.

[ Bønn om beskyttelse: – Folk er desperate, dere må dra og hente dem ]

– Premiere falskt innhold

Det støttes av Trettebergstuen, som under besøket kom med kraftig kritikk av de internasjonale teknologigigantene.

– De premierer falskt innhold og sensurerer materiale som allerede har gått igjennom verifikasjon, som det er når den norske pressen presenterer det. Da har det gått igjennom flere vurderinger. Så det er flere trusler her, understreker hun.

Krigen i Ukraina gjør at det florerer med bilder og videoer på nettet og i sosiale medier. De to statsrådene har en klar oppfordring til nordmenn.

– Vær kildekritisk, ha en sunn skepsis til det du leser og søk opp informasjonen.

[ Gass-striden: Slik vil Putin tvinge EU-selskaper til å låne ham penger ]