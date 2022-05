Høyesterett kan starte behandlingen av straffesaker 18. mai

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie sier til Rett24 at domstolen har 17 straffesaker i kø. Grunnen er at landets forsvarsadvokater har protestert mot salærsatsene for offentlig oppnevnte forsvarere ved å nekte å føre saker i Høyesterett.

Nå som Advokatforeningen har akseptert å avslutte aksjonen når forhandlingene med Justisdepartementet starter, sier Øie at sakene som har vært rammet av aksjonen, kan bli behandlet fra 18. mai.

– Dette har vært en langvarig aksjon som har skapt stor bekymring. Det er godt at partene nå har kommet et steg videre, selv om vi må avvente at aksjonen faktisk opphører, sier Øie til Rett24.

