Død person i Rennebu viste seg å være dukke

Politiet sperret av et området og gjorde innledende undersøkelser etter at et vitne meldte fra om en dø person i en parkeringslomme på E6 sør for Ulsberg i Rennebu mandag ettermiddag.

– Det viser det seg at det likevel ikke var en død person som ble funnet. Funnet består av en innpakket, naturtro dukke, skriver påtaleansvarlig Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt.

Hun forklarer at omstendighetene rundt funnet ga anledning til å mistenke at det var et mistenkelig dødsfall.

– At det viser seg å likevel ikke være funn av en død person, er en god nyhet, sier påtaleansvarlig Bente Bøklepp, som opplyser at politidistriktet har avblåst etterforskningen av et mistenkelig dødsfall.

