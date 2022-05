– Alpinist Finn Christian Jagge døde mest sannsynlig av feilbehandling

NPE skriver at dødsfallet mest sannsynlig ville vært unngått dersom pasienten hadde fått effektiv antibiotikabehandling innen kort tid etter andre innleggelse, melder NRK.

Sykehuset innrømmer at antibiotikabehandling ble startet for sent da Jagge ble innlagt for andre gang. Det viser dokumenter som kanalen har fått tilgang til.

– Familien tar det selvsagt svært tungt at dødsfallet fremstår som unødvendig og kunne vært unngått. Men når dødsfallet først er en realitet og et faktum, så er de veldig glad for at det erkjennes at det foreligger en svikt – og at man har krav på erstatning, sier familiens advokat Tom Sørum til NRK.

Sykehuset: – Trist

Oslo universitetssykehus mener selv saken er trist.

– Dette er en sak hvor vi snur alle steiner for å se etter ting vi burde gjort annerledes, opplyser klinikkleder Morten Tandberg Eriksen ved Oslo universitetssykehus, hvor Jagge var innlagt, til NRK.

Videre sier han at Helsetilsynet ikke har konkludert, men skriver at de har sendt en foreløpig rapport som nå gjennomgås.

– Vi har frist til slutten av mai og forventer å ha et svar klart i løpet av et par uker, sier han.

OL-vinner, trener og ekspert

Finn Christian Jagge var en av de store, norske alpinistene. Han vant blant annet et OL-gull i slalåm i Albertville i Frankrike i 1992. Ellers vant han sju individuelle verdenscuprenn i slalåm, samt ble han nummer tre i verdenscupen sammenlagt i 1992, 1997 og 1999.

Jagge vant også åtte NM-gull og to kongepokaler. Han la opp som alpinist i 2000. Etter karrieren hadde han en periode som trener for kvinnelandslaget. De siste årene før han gikk bort, var Jagge ekspertkommentator for TV 2.

