Advokatene avslutter aksjon – salærkonflikten går til mekling

Etter at partene ble enige om at riksadvokat Tor-Aksel Busch og Mats Ruland, som i andre sammenhenger er riksmekler, skulle mekle, har Advokatforeningen valgt å avslutte aksjonen. Ruland deltar i denne sammenhengen ikke i kraft av å være riksmekler.

«Under forutsetning av at en slik mekling foregår innenfor en på forhånd avtalt konsentrert og konkret tidsramme, vil Advokatforeningen avslutte aksjonen idet meklingen starter», skriver Advokatforeningen i et brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Advokatene har nektet å ta forsvareroppdrag i Høyesterett siden 9. november, da det ble klart at regjeringen ikke imøtekom deres krav i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for i år. Støre-regjeringen foreslo å øke salærsatsen for advokater i straffesaker med 22 kroner, til 1.107 kroner. Kravet fra Advokatforeningen var 1.560 kroner.

– Vi føler departementet kommet oss i møte på noen viktige punkter, og hovedstyret har derfor besluttet å avslutte aksjonen straks meklingen kommer i gang. Men jeg vil understreke at aksjonen vil måtte gjenopptas dersom meklingen mot formodning ikke gir resultater av betydning, sier leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, til Rett24.

Salæraksjonen har langt på vei lammet Høyesterett i strafferettsarbeidet. Flere store, prinsipielle saker ligger og venter på behandling i påvente av en løsning på advokatkonflikten.

