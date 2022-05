2.400 bussjåfører kan parkere bussene lørdag. Her kan det bli streik

Tariffoppgjøret til bussjåførene er forventa å bli ett av årets vanskeligste, med stor sjans for streik, skriver FriFagbevegelse.

Forhandlingene førte ikke fram, og 5. og 6. mai møtes fagforbundene og arbeidsgiverne til mekling hos Riksmekleren.

LO-forbundene Fellesforbundet, Fagforbundet, Jernbaneforbundet og YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet forhandler for bussjåførene. På andre sida av bordet sitter arbeidsgiverne i NHO Transport og Spekter.

Fristen for meklinga er fredag 6. mai klokka 24. Blir ikke partene enige om årets tariffoppgjør, går bussjåfører ut i streik fra arbeidstidas begynnelse lørdag 7. mai.

Streikeuttaket

Totalt 2.362 bussjåfører over hele landet er en del av første streikeuttak, varsler fagforbundene. 1.234 er medlemmer i LO-forbundene, mens 1.128 er medlemmer i Yrkestrafikkforbundet.

Fellesforbundet tar ut nesten 900 av 4.200 medlemmer i bransjen. En eventuell streik kan altså trappes opp senere.

De 900 medlemmene jobber i Nobina i Oslo, Boreal i Kristiansand og Finnmark, Norgesbuss på Forus i Stavanger og Keolis på bybanen og busser i Bergen og Vy i Halden, Moss, Drammen, Flisa og Kongsvinger.

Yrkestrafikkforbundet organiserer nesten halvparten av bussjåførene i det første streikeuttaket.

– Store deler av busstrafikken i Oslo blir rammet i første streikeuttak. Samtidig tas alle bussjåfører i Bergen by samt bybanen ut. Alle lokalruter i Stavanger, Kristiansand, Drammen, Ski, Nesodden, Moss, Halden, Kongsvinger og Flisa vil lammes. Hele Finnmark er også i første streikeuttak, opplyser forbundet.

Streikeklare sjåfører

Et viktig krav er at snittlønna til bussjåførene skal nærme seg gjennomsnittet for industriarbeidere, noe som har vært avtalt gjennom bussbransjeavtalen. Bussjåførene streika for det samme kravet i 2020.

– Bidrar meklingen til det motsatte sett fra forbundets ståsted, er veien til arbeidskonflikt og streik en reell mulighet også ved dette hovedoppgjøret, sier forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet, i en pressemelding.

– Våre tillitsvalgte og medlemmer i bussbransjen er alltid klare for å bidra i en lovlig arbeidskonflikt for sine rettferdige krav.

Arbeidsgiverne har på sin side hevdet at sammenligninga med industriarbeiderlønna ikke lenger er relevant, og mener at lovendringene om pensjon fra første krone skal regnes som en del av årets lønnsvekst.

Det skal ha vært bevegelser i forhandlingene 21. og 22. april, men de ble til slutt brutt. Nå må partene altså ha hjelp fra Riksmekleren.

– Vi vet fra tidligere erfaringer at mekling er en svært krevende øvelse for partene, sier Sivertsen.

De vanskeligste fortsatt spørsmålene gjenstår, ifølge forhandlingsleder Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet.

– Det er derfor reell streikefare, sier hun i en pressemelding.

Hun nevner også lønn under forsinkelser inntil ti minutt, forskuttering av sykelønn og mer tid til sikkerhetssjekk, som andre viktige krav.

