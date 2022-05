Nav: Arbeidsgivere sliter med å fylle ledige stillinger

Det ble registrert nær 50.000 nye stillinger hos Nav i forrige måned, noe som er 9 prosent flere enn i april i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge Nav er det for tiden et rekordhøyt nivå på antall nye ledige stillinger.

– I april hadde vi to arbeidssøkere per ny ledig stilling, men påsken førte til færre ledige stillinger denne måneden, så bildet er egentlig enda strammere. I mars var vi nemlig helt nede i 1,5 arbeidssøkere per ledig stilling. Det betyr i praksis at arbeidsgiverne i mange tilfeller sliter med å fylle ledige stillinger, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav til DN.

I 2018 og 2019 var det i snitt 3,2 arbeidssøkere per ledige stilling, ifølge Andersen, som forklarer at det nå er en ubalanse i markedet når det gjelder den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den arbeidssøkerne tilbyr.

– Svært mange av de som står igjen i arbeidsledighet nå, er personer med lite eller ingen utdannelse, lite arbeidserfaring, innvandrere og flyktninger, og en del har vært arbeidssøkere lenge, sier han.

