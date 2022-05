Fremdeles tillit til PST-sjefen etter avsløringer

– Jeg har tillit til Sjøvold som PST-sjef. Jeg er gjort kjent med at Sjøvold varslet departementet om saken under forrige regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en uttalelse til NTB.

Forholdet gjelder ikke Sjøvolds jobb som sjef for PST, påpeker Mehl.

– Han har vært tydelig på at han burde håndtert våpensaken annerledes, sier hun.

En saksbehandler i Oslo politidistrikt ble i 2015 kontaktet av en kollega ved våpenkontoret som skulle ta imot tre våpen fra daværende politimester Sjøvold. Saksbehandleren har forklart at han følte seg presset til å fravike rutinene fordi det gjaldt politimesteren, ifølge avhør VG har fått innsyn i fra Spesialenheten for politisaker.

– Informasjonen som fremkommer i VG, er en personalsak og spørsmål rundt dette må rettes til Oslo politidistrikt, sier Mehl.

Fikk 1,2 millioner kroner

Politimester Beate Gangås uttalte seg om saken lørdag.

– Det er beklagelig at en tidligere medarbeider har opplevd en utfordrende arbeidssituasjon, og at det har fått slike følger, skriver Gangås til VG. Hun påpeker at han har fått utbetalt erstatning.

Saksbehandleren fikk i 2021 utbetalt 1,2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt mot at han sa opp jobben.

I juni 2020 fikk Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. Spesialenheten henla samtidig påstandene om at Sjøvold skal ha misbrukt sin stilling ved å legge press på ansatte i politidistriktet. Sjøvold er i dag sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Trist

Saksbehandleren er 100 prosent ufør. Hans advokat Per Zimmer sier at saken har vært en enorm belastning for klienten.

– Det er meget trist å høre at en av mine tidligere medarbeidere har blitt uføretrygdet, noe jeg for øvrig ikke var klar over, sier Sjøvold i en kommentar til VG.

Han viser til sin forklaring til Spesialenheten og vil ikke kommentere saken ytterligere.

[ Ukraina-flyktningenes vanskelige dilemma ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen