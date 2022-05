Brannvesenet jobber med slukking, det er ikke fare for spredning til bebyggelse, ifølge politiet i Innlandet. De meldte om brannen 18.31 søndag kveld.

Bane Nor opplyser til Glåmdalen at strømmen er koblet fra jernbanen, og at togtrafikken er stanset.

Vy opplyser at togene står mellom Kongsvinger og Årnes. Det er usikkert når trafikken vil komme i gang.

