Skyhøye kostnader for forvaringsdømte på prøveløslatelse

Totalt 18 forvaringsdømte, 15 menn og 3 kvinner, er i dag en del av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse. I 2021 kom regningen på 112 millioner kroner, viser en kartlegging fra TV 2.

Ordningen ble opprettet i 2002 og har totalt omfattet 41 personer.

Den dyreste prøveløslatte koster staten 9,1 millioner kroner per år – rundt 25.000 kroner per døgn. Det er minst tre ganger så mye som en forvaringsplass i fengsel.

Da Stortinget vedtok ordningen i mars 2001, krevde Justisdepartementet at det må være en reell mulighet for at den forvaringsdømte i løpet av prøvetiden kan mestre et liv i frihet.

Domstolene vurderer jevnlig om prøveløslatelsene skal forlenges. Elleve personer har vært prøveløslatt i mer enn fem år, og sju av dem i over ti år.

Ulike utfordringer

Personene bor i hus og leiligheter rundt i landet. Mange av dem må fotfølges av vakter døgnet rundt. Flere er dømt for drap og voldtekter. Blant ofrene er flere barn.

Ordningen er til for forvaringsdømte som er funnet tilregnelige, men som har ulike utfordringer. Åtte av personene er lettere psykisk utviklingshemmet.

Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vedgår at en totalkostnad på over én milliard kroner er mye.

– Men vi har klart å gjøre det uten at det har blitt begått ny, alvorlig kriminalitet, sier han.

Ordningen er ikke evaluert.

– Det er nok åpenbart noe som bør gjennomføres, sier Sandlie.

