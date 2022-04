Klart Frp-nei til EUs fjerde energimarkedspakke

I forslaget som til slutt ble vedtatt, heter det at partiet vil «fortsette å jobbe for at Norge har full suverenitet over våre naturressurser», og at Frp ikke vil støtte deltakelse i EUs fjerde energimarkedspakke.

Forslaget vakte opphetet debatt der særlig Agder Frp var kritiske til at forslaget ikke også inneholdt et punkt om at partiet vil melde seg ut av Acer og EUs energiunion. Nestleder Ketil Solvik-Olsen satt foten knallhardt ned.

– Acer-spørsmålet har vi allerede behandlet. Vi har allerede sagt nei. Stortingsgruppa jobber allerede for dette, sa han.

Han understreket også at det er feil å legge skylda på EU for alle problemer forbundet med disponeringen av norsk kraft.

– Vi må slutte å gi de andre partiene fred og la de gå fri med å legge skylda på EU. Det er her i Norge de dumme vedtakene er gjort, slo han fast.

Resolusjonen ble vedtatt med klart flertall.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen