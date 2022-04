Gressbranner stanser togtrafikken på Østfoldbanen

Like etter klokka 10 meldte 110-sentralen Øst at det brant i vegetasjon og gress langs jernbanen ved Asko-bygget ved E6 i Vestby.

Ved 10.30-tiden meldte Øst politidistrikt om en ny gressbrann langs toglinjen. Denne gang sør for togstasjonen ved Myrvoll. Og et kvarter senere meldte brannvesenet at de er ute for å slokke et stort antall gressbranner langs jernbanen fra Oppegård stasjon til Kolbotn sentrum.

– Det jobbes med fire forskjellige branner. Den første ved Vestby er allerede slukket, sier operasjonsleder Terje Skaftnes til NTB ved 11-tiden. I tillegg til mannskaper fra brannvesenet deltar et branntog i arbeidet, mens politihelikopter sjekker linjen fra luften for å se om det brenner flere steder.

Tror togsett er årsaken

– Vi tror det er et togsett som har utløst disse brannene. De er ikke store, men det er svært tørt i området, så det er viktig å få slukket dem tidlig, sier Skaftnes.

Togtrafikken på Østfoldbanen er stanset mellom Moss og Oslo S på grunn av brannene.

Oslo brann- og redningsetat skriver på Twitter de også er ute langs linjen ved Ljan og Rosenholm for å slukke branner.

– Vi har fått telefoner fra beboere langs jernbanelinjen som selv har startet slokking med hageslange. Noen av disse har også beveget seg inn på sporet, skriver brannvesenet.

– Vi minner om at folk ALDRI må bevege seg inn på sporet eller benytte vann i nærheten av jernbanelinje eller T-banelinje, understreker de.

Stengt

Bane Nor sier slukkingsarbeidet vil ta tid. Pressevakt Gunnar Børseth sier til Dagbladet at de ikke vet hvor lenge toglinjene vil bli stengt.

– Oslo S-Moss er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes brann ved sporet. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy på sine nettsider.

