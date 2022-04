UDI: Anslaget på 60.000 ukrainske flyktninger blir trolig noe lavere

– Siden ikke alle melder seg med en gang, har det vært vanskelig å beregne hvor mange som ankommer hver dag, men vi antar at det reelle antallet daglige ankomster, i hvert fall den siste tiden, ligger på rundt 100, sa direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) under en pressekonferanse fredag.

Det daglige antallet ligger nå langt under toppen i mars, men Forfang sier det fortsatt er et høyt nivå.

Planleggingsscenarioet for framtidig antall flyktninger fra krigen i Ukraina ligger på rundt 60.000, men trenden de siste ukene og dagene tilsier at det reelle antallet flyktninger vil bli noe lavere, sier Forfang.

– Men jeg vil understreke at det er stor usikkerhet knyttet til den typen tall. Ting kan endre seg, og det ser uansett ut til at denne krigen vil vare en stund, sier han.

Opplæring

På pressekonferansen ble det også opplyst at ukrainske barn som kommer til Norge, skal få et opplæringstilbud innen tre måneder. Det er to måneder mer enn etter dagens regler.

Fristen kan bli ytterligere forlenget dersom det kommer svært mange barn fra Ukraina, opplyser regjeringen.

Kommunene må gi et skoletilbud til elevene selv om ikke alt er klart.

– Dette skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere flyktninger på en gang. Kommunene har likevel fortsatt plikt til å gi et tilbud så raskt som mulig. Med dette forslaget får kommunene mer tid til å kunne skaffe lokaler og ansatte og få på plass et fullverdig opplæringstilbud, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Unntak for bygging

Kommuner skal få gi unntak fra plan- og bygningsloven for å bygge nye permanente boliger raskere, grunnet store mengder flyktninger. Det kommer fram i et forslag fra regjeringen fredag.

Blant annet åpnes det for å gjøre om hytter til boliger for å huse ukrainske flyktninger.

Det åpnes også for at kommuner kan gjøre unntak for oppføring av nye permanente boliger.

Det er snakk om en midlertidig beredskapshjemsmel i lovverket. Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private, og på hva eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine.

– Med denne hjemmelen kan kommunene gi unntak fra krav om søknad om tillatelse til å omregulere til annet bruk, og unntak fra arealplan, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) på regjeringens pressekonferanse fredag.

Lovendringer

Regjeringen ønsker dessuten å innføre midlertidige lovendringer for at helsetjenesten skal klare å håndtere et stort antall ukrainske flyktninger i Norge.

Norge planlegger å ta imot et høyt antall ukrainske flyktninger, noe som fører til økt press på grunnleggende velferdstjenester – som blant annet helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun er trygg på at de vil klare å tilby tjenester av forsvarlig kvalitet.

For å håndtere situasjonen vil regjeringen imidlertid åpne for at man i gitte situasjoner kan gi unntak fra enkelte lovkrav i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Men unntakene kan bare gjøres dersom det er nødvendig for å sikre at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten ikke blir sprengt.

Regelendringene skal oppheves senest 1. juli neste år.

Beskyttelse

Det er nå også klart ukrainere som oppholdt seg i Norge før 24. februar også kan få kollektiv beskyttelse, etter at regjeringen utvidet ordningen.

Opprinnelig omfattet ordningen ukrainere som befant seg i Norge 24. februar eller senere.

– Nå kan både studenter og sesongarbeidere få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. I likhet med andre ukrainere vil de få forenklet saksbehandling. De vil også kunne fortsette studier og arbeid uten å måtte vente på en mer tidkrevende asylsaksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Det er en forutsetning at tidligere tillatelse er utløpt, eller at den vil utløpe senest to måneder etter fremsettelse av søknaden om beskyttelse.

