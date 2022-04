Listhaug med frontalangrep på «Kalkulator-Trygve» i landsmøtetalen

Sp-leder Vedum ble viet en stor del av taletiden da Listhaug snakket til partiet på Clarion hotell på Gardermoen fredag.

– Min beskjed til «Kalkulator-Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret og sørg for at folk flest og bedriftene våre får hjelp til å komme seg gjennom strømkrisen! sa hun, til rungende applaus og latter fra landsmøtesalen.

Hun løftet fram Frps forslag om å innføre makspris på strøm og stanse strømeksporten ut av landet når vannmagasinene er for lave i Norge.

Bensin- og dieselprisene må også tas tak i, mener Listhaug. Hun viser til at Senterpartiet tidligere har uttalt at de ikke kunne sitte i en regjering hvor bensin- og dieselprisene var over 20 kroner. Listhaug lurer på hvor det ble av dette løftet.

– Du har to valg

– Nå har Senterpartiet sittet i regjering i et halvt år. Og prisene har aldri vært høyere, sa hun.

Hun mener folk som er avhengige av bilen, blir flådd ved pumpene og sier mange bedrifter frykter konkurs, mens pengene renner inn i statskassa.

– Trygve, du har to valg: Enten gjør du som Frp foreslår og fjerner avgiftene på bensin og diesel, eller så får du komme deg ut av regjering, sier Listhaug.

Beskjed til Høyre

Frp-lederen avla også Høyre et besøk i sin landsmøtetale. Hun sa at dersom Høyre har ambisjoner om å regjere med Frp i fremtiden, er det bare å legge alle planer om ny EU-debatt døde med en gang.

Listhaug understreket at krigen i Ukraina ikke skal brukes til å gjenopplive EU-debatten.

– Jeg har registrert at Høyre på sitt landsmøte vedtok at de skal løfte fram en ny norsk EU-debatt. Til det har jeg en klar og tydelig beskjed: Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med Frp etter valget i 2025, kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang, sier Listhaug.

USA viktigst

Hun fremholder at USA er den viktigste garantisten for Norges frihet og sikkerhet, og sier Russlands president Vladimir Putin verken frykter EU eller det franske eller tyske forsvaret.

Hun tar til orde for å heller styrke det norske forsvaret og våre eksisterende samarbeid med Nato og USA.

– Frp har allerede foreslått å få på plass nytt luftvern, fremskynde anskaffelsen av helikoptre til hæren, og styrke heimevernet kraftig, for å nevne noe. Vi må handle raskt og tenke langsiktig. Naivismens tid – den er forbi. Nå bør det være åpenbart for alle at det er viktigere å bruke penger på eget forsvar, sier Listhaug.

Frp skal på helgens landsmøte på Gardermoen også diskutere et forslag om å åpne for utenlandske militærbaser på norsk jord.

