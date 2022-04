Kraftig vekst i salget av byggevarer og klær

En oppsving i salg av byggevarer bidro til mye av veksten i mars. Mens det var liten prisendring for disse produktene fra februar til mars, var det stor økning i volumet, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrås varehandelsindeks. Byggevarehusene varslet at det ville komme relativt store prisøkninger fra 1. april, og så økte salget i mars.

Det var også betydelig oppgang i klessalget i mars etter relativt lav omsetning i starten av 2022. Omsetningsvolumet var 27 prosent høyere enn i mars 2019.

– Sammenlignet med mars i 2020 og 2021 var det hele 161 og 86 prosent høyere, så svingningene er betydelige, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Ifølge Virke økte også kosmetikk med 117 prosent.

Det var oppgang for flere av næringene i detaljhandelen i mars, men dagligvare og alkohol trakk ned. I disse næringene har det vært nedgang to måneder på rad, ifølge sesongjusterte volumtall. Dagligvarebutikkene er tilbake rundt nivåene fra før pandemien.

– Dagligvarebransjen hadde en ekstraordinær oppgang under pandemien, og det er helt som ventet at den avtar nå som folk spiser og drikker mer ute og handler mer i Sverige. På samme måte er det ikke overraskende at klær har sterke mars-tall sammenlignet med fjoråret, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen