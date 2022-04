Innleggelse av underernært ungdom har utløst fire tilsyn

Da en tenåringsgutt i januar ble lagt inn på Haukeland universitetssjukehus i Bergen, ble det avdekket at han aldri hadde vært hos tannlege, ikke gått på offentlig skole eller vært hos lege siden han var baby, skriver Bergens Tidende. Innleggelsen har ført til omfattende oppvask og gjennomgang i de offentlige tjenestene i Bergen.

Moren er siktet for ikke å ha skaffet sønnen nødvendig helsehjelp og for grov mishandling. Familien har tre barn, to av dem er over 18 år. Faren i familien er mistenkt i saken.

Fylkeslegen i Vestland har nå bestemt seg for å åpne tilsynssak mot Helse Bergen for å undersøke hvilken oppfølging familien har fått i psykiatrien. Dette er den fjerde tilsynssaken som åpnes etter at saken ble kjent. Fra tidligere har fylkeslegen også varslet tilsyn med tannhelsetjenesten, og Statsforvalteren skal åpne tilsynssaker mot skolehelsetjenesten og mot barnevernet i Bergen kommune.

– Tidligere har vi hentet ut journaler fra sykehuset for å få opplyst en pågående tilsynssak. Etter en samlet vurdering har vi bestemt oss for å opprette tilsynssak også mot Helse Bergen, sier fylkeslege Sjur Lehmann til avisen.

