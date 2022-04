Brudd i forhandlingene i kommunesektoren – fare for streik

– Det er et uvanlig komplisert tariffoppgjør, med stor avstand mellom partene. Det er behov for riksmeklerens hjelp til å finne gode løsninger, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Forhandlingene ble brutt fredag, halvannet døgn før fristen ved midnatt lørdag. Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, kan det bli streik i kommunesektoren.

Fare for streik

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme fram til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige og riktige krav, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

Årslønnsveksten i KS-området var i 2021 den laveste blant de store tariffområdene. Både Fellesorganisasjonen (FO), YS Kommune og LO Kommune krever at etterslepet i 2021 kompenseres i årets oppgjør.

– YS Kommune krevde solid økning i kjøpekraften i årets lønnsoppgjør for å ta igjen det tapte, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Strøm- og matpriser

I tillegg har følgene av krigen i Ukraina lagt press på lommebøkene til forbundenes medlemmer.

– Høye strømpriser og den voldsomme prisveksten etter krigen i Ukraina danner det økonomiske bakteppet for lønnsoppgjøret, også i offentlig sektor, sier Nord.

KS understreker at de forholder seg til frontfagsmodellen. De må balansere høye og sprikende krav fra arbeidstakernes organisasjoner innenfor en økonomisk bærekraftig ramme, sier Tor Arne Gangsø.

– En løsning må ta hensyn både til konkurranseutsatt næringsliv, kommunenes økonomi og kommunenes behov for arbeidskraft. KS’ klare mål i tariffoppgjøret er at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde kompetente ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne gode tjenester, sier Gangsø.

Brudd også i Oslo

I hovedoppgjøret i Oslo kommune er forhandlingene også sendt til mekling.

– Kommunen beklager at det ikke har vært mulig å komme fram til en forhandlingsløsning, sier Oslo kommunes forhandlingssjef Per Steinar Aasebø fredag.

– Arbeidsgiver var ikke villig til å komme oss i møte på kravet om styrking av kjøpekraften til våre medlemmer, sier forhandlingsleder Mona Bjørnstad for YS Oslo kommune.

Forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne sier at tilbudet fra kommunen ikke var godt nok.

LO, Unio, Akademikerne og YS møter Oslo kommune til mekling 2. mai. Avsluttende mekling blir fra 20. mai. Fristen er ved midnatt tre dager senere. En eventuell streik kan tidligst iverksettes 24. mai. De samme tidspunkter gjelder for meklingen med KS.

Natt til 1. mai er det forhandlingsfrist for statens hovedforhandling.

