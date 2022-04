Brannvernforeningen vil forby engangsgriller

– Vi føler oss trygge på at et forbud vil bidra til færre branner. På grunn av svakheter ved konstruksjonen skal det lite til før varmen fra en engangsgrill antenner brennbart underlag som for eksempel tørt gress og skogbunn, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Han tror mange ikke vet at bålforbudet mellom 15. april og 15. september også omfatter engangsgrillen.

Det er dessuten vanskelig å kvitte seg med engangsgrillene på en sikker måte fordi flammene kan blusse opp igjen etter at grillen tilsynelatende er slokket, ifølge Søtorp.

