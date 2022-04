Politiet kan fortsatt ikke si hvor lenge Tom Hagen skal være drapssiktet

Av Snorre Scjønberg/NTB

– Saken er fortsatt prioritert, og vi mener vi fortsatt har flere relevante spor og oppgaver å utføre som kan bidra til sakens opplysning. Etterforskningen er utfordrende og tidkrevende. Det foretas fortløpende avhør i saken, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til NTB.

Han er etterforskningsleder i det som er en av Norges mest omtalte kriminalsaker de siste årene.

Hagen ble pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog, der han bor og jobber, 28. april 2020. Pågripelsen skjedde utendørs, og Hagens bil ble stående tom igjen på veien etter at politiet hadde gått til aksjon. Det markerte et drastisk vendepunkt i saken.

Siden da har Hagen vært drapssiktet.

– Tom Hagen har et sterkt håp om at politiet vil finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Samtidig er det naturligvis svært krevende for ham at han fortsatt er siktet for ugjerningen, sier forsvarer Svein Holden til NTB.

Hemmelig for offentligheten

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. Saken var hemmelig for offentligheten i flere måneder. Den ble etterforsket som en bortføringssak.

Underveis i etterforskningen gikk imidlertid politiet bort fra denne tanken. I stedet dreiet etterforskningen over i et spor der hovedhypotesen var at Hagen hadde forfalsket løsepengebrevet han hevder ble funnet i boligen, for å dekke over drapet på sin egen kone.

Hagen har hele tiden nektet enhver befatning med saken. Han har ikke gått med på noe avhør med politiet siden han ble løslatt av Høyesterett etter å ha vært fengslet i elleve dager.

Siktet på ubegrenset tid?

To år etter pågripelsen vil politiet fortsatt ikke si noe om hvor lenge Hagen kan ha status som siktet uten at det enten tas ut tiltale eller at siktelsen frafalles.

– Tom Hagen har som alle andre rett til å bli ansett som uskyldig inntil det motsatte er bevist for en domstol. Politiet ønsker derfor ikke å kommentere graden av mistanke fortløpende underveis i etterforskningen, sier politiinspektør Hanssen.

– Har politiet noen lovpålagt frist å forholde seg til når det gjelder slike spørsmål, eller kan Tom Hagen ha status som siktet på ubegrenset tid?

– Det finnes ingen lovbestemt tidsfrist for dette, men straffeprosesslovens paragraf 226 angir at etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, og slik at ingen utsettes for unødig ulempe eller mistanke. I tillegg setter EMK, og praksis fra EMD, ytterligere rammer for forholdsmessighetsvurderingen, som gjøres fortløpende, sier Hanssen.

Hagens forsvarer mener gjennomgang av sakens dokumenter og den skjulte etterforskningen av Tom Hagen viser at politiets grunnlag for mistanke er svekket.

– Jeg er betenkt over at siktelsen opprettholdes på et såpass svakt grunnlag og håper at saken mot Tom Hagen snart vil bli henlagt, sier Holden.

Stjålet identitet

Et sentralt spor politiet fortsatt etterforsker, er den stjålne identiteten til Ole Henrik Golf. Den ble brukt til å opprette en kryptovalutakonto knyttet til saken.

Hanssen sier imidlertid at det ikke er sånn at politiet mener den som har stjålet identiteten til Golf, som for lengst er sjekket ut av saken, må være gjerningsmannen.

– Vi har ikke uttalt dette, eller hatt en oppfatning av at det må være slik. Det er fortsatt et sentralt spørsmål for etterforskningen å avdekke hvem som har misbrukt identiteten til Ole Henrik Golf, og avklare hvilken rolle vedkommende eventuelt har hatt i saken, sier Hanssen.

Skjult etterforskning

Selv om Hagen ble pågrepet og fikk vite om siktelsen mot seg 28. april 2020, hadde han da hatt politiets mistanke rettet mot seg en stund. Forsvarer Svein Holden sa tidligere i år til VG at Hagen hadde vært under skjult etterforskning i lang tid.

Ifølge Holden hadde politiet orientert Hagen om dette. Politiet hadde blant annet benyttet skjult kameraovervåking, GPS-sporing av bil, rom- og telefonavlytting, samt skjult ransaking.

Holden sa da at Hagen reagerte svært positivt da han nylig ble orientert om politiets skjulte etterforskning.

– Han er fullstendig trygg på at dette etterforskningsmaterialet vil bidra til at politiet forstår at han er uriktig anklaget for å være delaktig i bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, sa Holden.

Politiinspektør Hanssen bekrefter nå at politiet fortsatt har noen form for beslag eller båndlegging i saken.

