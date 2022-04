Mehl tror lokalpolitisk motstand er spikeren i kista for nytt fengsel i Oslo

– Når Oslo kommune ikke ønsker et nytt fengsel på Bredtvet, vil et nytt fengsel etter alt å dømme ikke kunne lokaliseres i Oslo. Det haster med å finne en tomt for et nytt fengsel, og jeg vil nå arbeide videre med utgangspunkt i at nye fengselsplasser legges utenfor Oslo kommune, sier Mehl (Sp) til Avisa Oslo torsdag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa onsdag kveld til samme avis at han anså saken, som er å få på plass et nytt fengsel i Oslo, som død og begravet. Dette som følge av at både Høyre, SV og MDG er imot å legge fengselet på Bredtvet, som Statsbygg har vurdert som den mest aktuelle tomten.

[ Ikke flertall for å beholde Oslo fengsel i Oslo ]

Mehl gir en lignende uttalelse til NRK, men lukker ifølge kanalen ikke døra helt for at staten kan gripe inn dersom det trengs. Hun understreker at det haster å få på plass et nytt fengsel.

– Nå kommer jeg til å se etter tomter utenfor Oslo, sier hun, og legger til at regjeringen vil «gå bredt til verks og se på alle muligheter».

