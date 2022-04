Færre trenger hjelp til å bli kvitt skadedyr

– Ofte vet man ikke nøyaktig hva som er årsaken til disse svingningene, men for skjeggkre, veggedyr og tysk kakerlakk mener vi å se resultater av redusert reiseaktivitet og bedre bekjempelsesmetoder, sier seniorforsker Anders Aak ved seksjon for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet (FHI).

Skjeggkre ble først oppdaget i Norge i 2015. I 2016 ble det meldt inn 511 skadedyroppdrag og i 2019 hadde tallet økt til 6.788. I 2020 flatet antallet noe ut til 7.434 oppdrag, mens det i fjor var for første gang en reduksjon til 6.364 oppdrag.

Aak tror det kan skyldes en metode som går ut på at bitte små dråper med forgiftet åte plasseres ut i bygninger med skjeggkre.

Skadedyrfirmaene rapporterer om mellom 40 og 60 prosent nedgang i bekjempelse av skadedyr knyttet til reising. En vanlig spredningsmåte for veggedyr, kakerlakker og faraomaur er at reisende får med seg dyrene i bagasjen når de har overnattet på et sted som er infisert, opplyser FHI. Faraomaur og tysk kakerlakk spres i tillegg med infiserte varer i det globale handelsnettverket.

– For andre året på rad ser vi en nedgang i antall registrerte bekjempelser av arter som er knyttet til reiseaktivitet. Dette styrker oss i troen på at redusert reiseaktivitet som følge av pandemien er en viktig årsak til nedgangen, sier seniorforsker Bjørn Arne Rukke ved seksjon for skadedyrkontroll.