SV vil ha ny klimavurdering av oljefeltet Breidablikk

Olje- og energidepartementet godkjente utbyggingsplanen for feltet i juni i fjor, og i et brev til SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at det da ikke ble gjort noen klimavurdering av dette feltet.

Dette til tross for at det var gått over et halvt år etter at Høyesterett avsa dom i det såkalte klimasøksmålet, skriver Aftenposten.

I dommen slår retten fast at de forutsetter at staten konsekvensutreder de globale klimavirkningene fra feltet når de tar stilling til utbyggingsplaner fra oljeselskapene.

Nå krever Haltbrekken at regjeringen gjør en ny vurdering av oljefeltet.

– Dette er mildt sagt uheldig. Vi kommer til å bore videre i dette, sier Haltbrekken til Aftenposten.

Aasland skriver i sitt svar at årsaken til at det ikke ble foretatt noen klimavurdering av oljefeltet er at det var først på dette tidspunktet at departementet hadde tatt stilling til om dommen ville endre saksbehandlingen av utbyggingssøknader.

Statssekretær Amund Vik (Ap) skriver i en epost at departementet ikke ser noen grunn til å gjøre nye vurderinger av denne utbyggingsplanen.

Fra Breidablikk vil Equinor og andre partnere utvinne cirka 180 millioner fat olje i løpet 20 år fra oppstarten i 2024.

