MDG-topper vil jobbe for norsk EU-medlemskap

– Vi vil sparke i gang en debatt i MDG om Norge skal søke EU-medlemskap og foreslår at MDG skal være en pådriver i Norge for en folkeavstemning om Norge bør søke medlemskap i EU, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

Hansson og partikollega Lan Marie Nguyen Berg mener at situasjonen i Ukraina og klimakrisen gjør at Norge nå bør vurdere å bli med i unionen.

– Det er en generasjon siden Norge sa nei til EU-medlemskap. Nå er vi i en helt annen situasjon. Den situasjonen må det norske folk få diskutere, sier Hansson.

MDGs gjeldende partiprogram tar ikke stilling til EU.

Sammen med tre andre ledende politikere i partiet har Hansson og Berg fremmet et endringsforslag til MDGs landsmøte neste uke.

– Å søke medlemskap betyr ikke ja til medlemskap. Det betyr at vi forhandler fram et nytt forslag til avtale, og så stemmer vi over det forslaget akkurat som forrige gang, sier Hansson til NTB.

Lan Marie Berg sier til NRK at EU har blitt en enda viktigere samarbeidsarena for fremtidsutfordringer enn tidligere.

– Og da er EU-debatten en viktig debatt å ta, sier hun.

Forslaget fra MDG-toppene møter motstand i partiet.

– Jeg mener det er prinsipielt feil for Norge å søke EU-medlemskap. De markedsliberale grunnverdiene i EU er ikke forenlig med MDGs politikk, sier lederen av Alta MDG, Frode Elias Lindal, til NRK.