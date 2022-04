Listhaug kaller Solberg støttehjul for Støre

– Jeg er skuffet over at hennes Høyre i mange saker har forlatt høyresiden, sier Listhaug til VG.

I sak etter sak støtter Høyre den sittende regjeringen, mener hun. Hun viser blant annet til krisepakken på 14,4 milliarder kroner til Ukraina.

– Vi trodde det skulle bli reelle forhandlinger om innholdet, men så gikk Høyre med en gang ut og støtten hele pakken fra Støre-regjeringen, sier Listhaug.

Høyre har dessuten ikke støttet tiltak for å hjelpe folk med høye utgifter, mener hun.

Høyres nestleder Henrik Asheim ønsker ikke å svare konkret på kritikken fra Frp, men svarer følgende:

– Vi har stor forståelse for at Frp har behov for å markere seg inn mot eget landsmøte til helgen, og at de skyter litt på oss, tåler vi godt.

– Jeg ønsker Frp lykke til med landsmøtet deres, og ser fram til et godt samarbeid fram mot valget i 2025. Jeg tror borgerlige velgere mye heller vil se Høyre og Frp samarbeide for et nytt flertall og en ny regjering, fremfor kjekling i avisene.

