Jørn Eggum foreslås som ny LO-leder fra 2025

Fellesforbundets Steinar Krogstad går inn som nestleder i LO fram til kongressen i 2025. Da mener han at Eggum bør overta som LO-sjef, skriver Klassekampen.

På årets kongress vil Fellesforbundet stille seg bak at Peggy Hessen Følsvik fortsetter som leder. Hun ønsker selv å fortsette i en ny periode. Samtidig går Krogstad inn som nestleder, men han ønsker kun å fortsette fram til 2025.

– Jeg tror vi ser for oss et visst generasjonsskifte i LO-ledelsen i 2025. Jeg ser for meg at jeg tar en periode i LO nå, så får det framtidige lederskiftet foregå i neste periode, sier Krogstad, som legger til at han mener Jørn Eggum vil være en god leder for LO.

[ Kommentar: LO bruker slegga mot Unio ]

Eggum selv har ikke tatt stilling til om han ønsker et slikt verv.

– Det vet jeg ikke. Jeg har det godt i Fellesforbundet og har til hensikt å stille til valg i 2023 på vårt landsmøte, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Fellesforbundet er det største fagforbundet innen privat sektor og har tradisjonelt hatt to medlemmer i LO-ledelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen