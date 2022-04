Tre av ti synes det bør være lov å brenne religiøse symboler

Fordelt på partitilhørighet er det flest som stemmer Frp (44,9 prosent), som er helt enig eller delvis enig i at det bør være tillatt, skriver Aftenposten. Deretter følger Venstre (41,2), MDG (36,1) og Rødt (32,4).

Institutt for samfunnsforskning har gjennomført studien på oppdrag fra Fritt Ord. Boken «Ytringsfrihet i en ny offentlighet» beskriver befolkningens holdninger til ytringsfriheten.

Flest (60,8) blant Aps velgere synes ikke at det bør være lov å brenne religiøse symboler. Deretter følger «andre partier» (59,4) og Senterpartiet (55,4). Andelen er lik for Rødt og KrFs velgere med 52,1 prosent.

Det kommer også fram at 43 prosent er helt eller delvis enig i at å støtte noens rett til å ytre seg rasistisk er like ille som å være rasist selv. 39 prosent er helt eller delvis uenig i dette.

De som vektlegger ytringers skadepotensial, stemmer oftere på partier på venstresiden. De er oftere kvinner.

En stor gruppe på venstresiden mener at det skal være stort rom for ytringer, og at det er slik i Norge i dag. Særlig mange av dem stemmer Rødt og SV. Det gjelder også Venstre-velgere.

Det finnes en annen gruppe som setter ytringsfriheten høyt, men som mener at ytringsrommet er for trangt. De er også mer kritiske til tradisjonelle nyhetsmedier og stemmer oftere Frp. Menn mellom 30 og 59 år er overrepresentert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen