Støre: Bosetting av ukrainske flyktninger i norske kommuner kan bli en ny flaskehals

– De neste ukene vil mange ukrainske voksne og barn få bosted i norske kommuner. Avhengig av antallet som kommer til Norge, kan bosetting senere bli en ny flaskehals, sa Støre i sin redegjørelse i Stortinget om krigen i Ukraina.

Kommunene har samlet så langt meldt at de kan bosette 33.375 personer i 2022.

– Det er fortsatt 32 kommuner som ikke har svart på anmodningen fra IMDi. Vi venter derfor at det endelige tallet vil bli høyere, sa Støre.

52 kommuner har også meldt at de kan ta imot langt flere enn de er bedt om, sa han og viste til Bærum og Hægebostad som eksempler.

[ Kjennelse: Trump må betale 90.000 kroner i dagbøter ]

Russiske fartøy

Støre opplyste videre at Norge vil bruke tid på å slutte seg til EUs beslutning om stenging av havner for russiske fartøy. Det blir også forbud mot russisk veitransport.

– Som tidligere kommunisert vil vi slutte oss til EUs beslutning om stenging av havner for russiske fartøy. Vi vil også gjennomføre forbudet mot russisk veitransport, sier Støre.

– Vi bruker tid til å gå grundig gjennom hvordan vi utformer og gjennomfører havneforbudet i Norge, sier Støre.

Statsministeren påpeker at det er viktig at Norge og Russland fortsetter samarbeidet med Russland i havområdene i nord.

– Alle som ferdes langs kysten i nord, er tjent med det. Som kyststater er Norge og Russland også forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestander vi har felles, sier Støre.

[ Putin: – Dette er Vestens nye plan. Men den vil ikke lykkes ]

Gir til våpenfond

Statsministeren foreslår å gi 400 millioner kroner til et britiskledet fond for kjøp av våpen og militært utstyr til Ukraina.

– Dette gjør det mulig for oss å støtte Ukraina med materiell som det norske Forsvaret selv ikke har eller har mulighet til å avse uten å svekke norsk forsvarsevne, sier Støre.

– Donasjon av våpen til en part i krig er en ny erfaring for landet vårt, sier statsministeren.

Han legger til at han er glad for at et bredt flertall på Stortinget støtter donasjoner av våpen til en part i en krig. Støre sier også at ytterligere donasjon av tunge våpen direkte fra Norge til Ukraina er til løpende vurdering.

[ SV-topp vil ha Norge ut av Nato og inn i en nordisk forsvarsallianse ]

Russiske svakheter

Jonas Gahr Støre mener Russland med stor sannsynlighet ikke har nådd sine mål i Ukraina.

– Den første fasen av krigen er nå over. Vi kan slå fast at Russland med stor sannsynlighet ikke har nådd sine mål. De har ikke inntatt hovedstaden Kyiv eller avsatt Ukrainas lovlig valgte regjering. De har lidd store tap av soldater og materiell, sa Støre i redegjørelsen til Stortinget tirsdag.

– Krigen har avdekket store svakheter i det russiske forsvaret – innen etterretning, samvirke mellom forsvarsgrener, logistikk og ledelse og motivasjon for russiske styrker, sa han.

[ Valdimir Putin. Hvem er han egentlig (+) ]

Støtter dialog med Putin

Det er stadig sterkere bevis på grove krigsforbrytelser begått av Russland, sier Støre, men han støtter likevel dialog med landets president Vladimir Putin.

– De sjokkerende og stadig sterkere bevisene på grove krigsforbrytelser, fra Butsja i nord til Mariupol i sørøst, gjør det også stadig vanskeligere å opprettholde kontakt med president Putins regime, sier Støre.

Likevel må noen kanaler holdes åpne, sier han. Han uttrykker derfor støtte til FN-sjef António Guterres’ tur til Moskva. Der skal han møte Putin.

– Ingen av oss som forsøker, har illusjoner om at samtalen i seg selv leder til forandring – enten det tas kontakt med Moskva fra New York, Berlin, Paris, Tel Aviv, Ankara, Helsingfors eller Oslo, sier Støre.

Saken fortsetter under videoen

Nato-medlemskap

Statsministeren var i sin redegjørelse også klar på at svensk og finsk Nato-medlemskap har full støtte fra Norge. Han sier det vil åpne for et vesentlig dypere nordisk forsvarssamarbeid.

– Vi har hatt nær og løpende kontakt gjennom disse ukene. Utfallet av vurderingene man gjør seg på svensk og finsk side, er ennå ikke klart, sier statsministeren.

Finsk og svensk Nato-medlemskap er i Norges sikkerhetspolitiske interesse. Både Finland og Sverige vil være en styrke for Nato, mener Støre.

– Det vil styrke den nordiske stemmen i alliansen. Det vil også åpne for vesentlig dypere nordisk forsvarssamarbeid, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen