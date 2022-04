Sp-er står fram og forteller om ukultur i partiet i 2018

Samskott sier til NRK at ukulturen og håndteringen av varsler i partiet var en medvirkende årsak til at hun meldte seg ut. Hun var vara for Senterkvinnene og møtte jevnlig i gruppemøter på Stortinget.

– Det var seksuelle kommentarer og en del fysiske tilnærminger jeg ikke satte pris på, og som jeg mente ikke hørte hjemme i et parti, sier Samskott.

Samskott varslet, men sier hun ikke fikk vite om varselet ble tatt opp internt eller førte til konsekvenser. Partisekretær Knut Olsen beklager.

– Senterpartiet beklager sterkt at Samskott opplevde uønskede hendelser i partisammenhenger. Vi er lei oss for at dette kunne skje. Den ukulturen hun beskrev i 2018, ble derfor tatt tak i umiddelbart, skriver Olsen til NRK.

