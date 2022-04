Ukrainske flyktninger drar til Fattighuset for å få nok mat

Flere av de ukrainske flyktningene avisen Klassekampen har snakket med, forteller at de får mat på stedene de har fått tildelt bolig, men at maten ikke er så god. De forteller om brødskiver og suppe og vil heller lage sin egen mat.

– Det er så mange barn der jeg bor. De kan ikke bare spise krydret suppe og brødskiver, sier en av flyktningene til avisen.

Andre forteller at de får et gavekort på 100 kroner til Kiwi for å kjøpe mat, og at dette ikke er nok til å dekke behovet.

Fattighuset pleier vanligvis å dele ut rundt 400 matposer på en dag, men i det siste har det kommet mange flere, og dette øker for hver dag, skriver avisen.

