Ny undersøkelse: Åtte av ti nordmenn vil gi mer våpen til Ukraina

Hele 62 prosent svarer i samme måling at de mener at Norge har gitt for lite militær støtte til Ukraina i tiden som har gått. Dette er det tverrpolitisk enighet om.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Norsk-Ukrainsk venneforening.

– At hele Norge nå står samlet i kravet om mer våpen til Ukraina er et viktig signal til våre politikere om at hjelpen nå må trappes opp, sier Jørn Sund-Henriksen i Norsk-Ukrainsk venneforening.

Undersøkelsen viser at det er flertall for økt støtte uansett hvor i partifloraen man befinner seg. Størst er støtten blant Arbeiderpartiets velgere der hele 92 prosent er helt eller delvis enig i at Norge bør gi økt støtte.

Blant velgerne i de andre politiske partiene er det også en enorm støtte til å gi mer militær støtte til Ukraina.

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 15 og 16 med et landsrepresentativt utvalg på 1.016 respondenter.

