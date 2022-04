Minst ti oljeaksjonister innbrakt under aksjon ved Slagentangen

Av Isabel Bech, Andreas Løf og Ole Berg-Rusten

Egentlig skulle flere aksjonister ta seg ut til tankskipet Ust Luga i tre gummibåter, men de ble stanset av politiet på stedet. Minst sju personer fra Greenpeace kom seg likevel ut i vannet i to kajakker og en gummibåt etter en dragkamp med politiet om båtene.

Andreas Mørkve hos politiet i Sørøst opplyser til NTB at litt over ti personer så langt er innbrakt i forbindelse med aksjonen.

– De er tatt med for å forhindre at det skal skje noe, så det er ikke opprettet ti anmeldelser. Det er juristene som skal se på dette framover, sier Mørkve.

Land og vann

Minst sju av de innbrakte nærmet seg gjerdet rundt Esso-raffineriet fra land, mens tre av dem padlet i vannet i retning kaia til Esso-raffineriet.

Felles for alle ti er at de tok seg innenfor sikkerhetssonen på 500 meter rundt Esso-anlegget. Dette kan medføre fare for aktivistene, og de ble innbrakt for å ikke etterkomme pålegg om å holde seg unna, ifølge politiet.

– Det drives petroleumsvirksomhet her, og det må man ha respekt for, sier Mørkve.

Han opplyser at politiet er ute både med båt, personell på land og helikopter.

[ Pia Tjelta briljerer i «Made In Oslo» – Bekmørk moro om barnløshet (+) ]

Lenket seg fast

Mørkve sier flere av aksjonistene lenket seg fast i oljetankerens ankerkjetting, noe som gjorde at skipet ikke fikk beveget seg.

– Intensjonen vår er todelt. Vi ønsker at Esso-raffineriet og oljetankeren skal få lov til å fortsette sin lovlige virksomhet. Samtidig skal vi sikre liv og helse opp mot aktivistene. Vi ønsker ikke at noen skal komme til skade, verken raffineriet eller aktivister, sier han.

– Samtidig ønsker vi å ivareta ytringsfriheten og ivareta god dialog. Vi setter ikke hardt mot hardt her. Akkurat nå er det stillstand, så får vi se hvordan det utvikler seg, sa Mørkve tidligere mandag.

Politiet var i kontakt med Greenpeace og fikk beskjed om at aktivistene ikke ønsket å påføre skader på verken materiell eller personer.

– Mest sannsynlig skal skipet losse oljen etter hvert, så da får vi se an utviklingen fram mot det. De har i utgangspunktet ikke tillatelse til å være der, men vi har gitt dem lov til å ytre seg. Så får de etter hvert valget om de vil forlate stedet frivillig, eller om vi må inn i en aksjon for å tvangsflytte dem, sier Mørkve.

[ Gro Nylander: kvinnen er bedre utrustet til å ta seg av bitte små spedbarn (+) ]

Sivil ulydighet

Tankskipet skal levere russisk olje til Esso Norges terminal på Slagentangen i Tønsberg.

Aktivistene krever at Norge slutter å importere russisk olje som finansierer Putins krigføring og at tankskipet nektes lossing. I tillegg krever Greenpeace at regjeringen støtter en utvidelse av EUs sanksjonsliste slik at den omfatter all import av russisk olje og gass.

Greenpeace har sendt brev til både Esso og regjeringen med krav om umiddelbar stans i all import og handel med russisk olje og gass.

– Vi har prøvd å få Esso og regjeringen til å ta ansvar, uten å lykkes. Nå har vi ikke noe annet valg enn å bruke sivil ulydighet for å stanse oljetankeren, sier leder Frode Pleym i organisasjonen.

Ifølge Greenpeace er skipet lastet med 95.000 tonn jetparafin, en type olje som brukes til luftfart.

[ Høyt kolesterol kan føre til hjerteinfarkt og slag – les ekspertenes råd! (+) ]

– Bryter ikke med sanksjonene

Esso Norge bekreftet overfor Dagbladets Børsen i forrige uke at de er mottakeren av oljen fra Russland.

– Kjøpekontrakten ble inngått før Russlands invasjon av Ukraina. Esso Norge har ikke andre kontrakter om kjøp av produkter fra Russland, sa informasjonsdirektør Anne Fougner i Esso.

Hun understreket at lasten ikke er omfattet av gjeldende sanksjoner mot Russland.

18. mars i år ble EUs sanksjoner mot Russland innført i Norge. Det er tiltak som skal begrense handel mellom Norge og Russland med varer og tjenester.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!