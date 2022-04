Hotellstreik avverget på overtid

Dermed blir det ikke streik blant ansatte i hotell- og restaurantbransjen, bekrefter partene.

Fellesforbundet har fått gjennomslag for økt lønn og bedre vilkår for ansatte i hotell, restaurant og catering, skriver LO-forbundet i en pressemelding.

– For Fellesforbundet var det helt avgjørende med reallønnsvekst for våre medlemmer. Mat, strøm og renter blir dyrere, og lønna må holde tritt, sier forhandlingsleder Clas Delp.

Begge parter sender nå forslaget til enighet ut til avstemning.

Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, kaller det en «svært krevende mekling».

– Det ble et dyrt oppgjør. Arbeidsgiverne har strukket seg langt for å finne en løsning og unngå streik. Vi er likevel tilfreds med å unngå konflikt, da mange reiselivsbedrifter fortsatt er i en vanskelig økonomisk situasjon etter to år med pandemi, sier han.

I alt 1.250 hotell-, restaurant- og cateringansatte hadde gått ut i streik fra søndag dersom partene ikke hadde kommet til enighet.

Parallelt har det også pågått mekling mellom NHO Reiseliv og YS-tilknyttede Parat.