Etter 43 år i bryggeriet får yrkeslivet til Tor Jan (61) en brå slutt

Det var ikke sånn han hadde planlagt å avslutte arbeidslivet. I mars kom beskjeden Tor Jan Askland og kollegaene fryktet, men i det lengste håpet ikke skulle komme: Christianssands Bryggeri skal legges ned. Produksjonen av blant annet Clausthaler, Hansa IPA og ikke minst den lokale CB-pilsen spres rundt til Hansa i Bergen og Borg i Sarpsborg.

Og for Askland ender det trolig med at han blir pensjonert neste år, når han fyller 62 år. NNN-klubben lokalt og i Hansa-systemet har de fått på plass en god avtale som redder AFP-en for alle over 55 år.

En god trøst, men det var ikke denne slutten han hadde planlagt for eget yrkesliv.

– Jeg skulle jo jobbe til jeg var 67, men jeg regner med at jeg nå går av på 62. Det er jo en grunn til at jeg har jobba her i 43 år, det gode miljøet er det ikke sikkert jeg finner andre steder. Det er en tomhetsfølelse akkurat nå, sier Askland.

Innhenta av framtida

Det er en spesiell stemning på CB-bryggeriet, som ligger noen få minutters gange unna gågata i Kristiansand.

For bybryggeriet får ikke bestå. De har overlevd mange nedskjæringer og omstruktureringer i bransjen, men nå har tidsånden tatt dem igjen. I bærekraftens navn må bryggeriet legges ned, er konklusjonen hos de nye eierne i Danmark, Royal Unibrew.

Bryggeriet er blitt innhenta av framtida, ikke fortida. De ansatte kjempa mot, men de ble slått av Excel-arkene, halvveis spøker klubbleder Jan Mæhre.

– Vi leverer gode tall og produkter i dag. Men det blir stadig skjerpa krav i konsernet og hos kundene om mer moderne og bærekraftig produksjon. Du kan godt si vi er det første offeret for det grønne skiftet.

Bryggeriet går ut på dato før ølet de tapper, kan klubbleder Jan Mæhre konstatere. (Foto: Erlend Angelo/FriFagbevegelse)

30 mister jobben

Eierne er ikke villige til å investere mer i bybryggeriet.

– Bare brygghuset vil koste 30 millioner kroner. Hadde vi investert i det for ti år siden, så hadde vi kanskje overlevd denne runden også. Men det får vi aldri vite, sier klubbleder Mæhre – og understreker at prosessen med å se på bryggeristrukturen i Hansa startet før Royal Unibrew kjøpte hele konsernet i januar.

Konklusjonen er uansett klar: Istedenfor 30 millioner inn, så blir det omtrent 30 ansatte ut. Noen selgere får fortsette, sammen med sjåfører som kjører til utelivsbransjen på Sørlandet. Resten må finne seg annet å gjøre.

– Vi har vel egentlig hatt litt flaks som har overlevd så lenge, når en ser på hva som har skjedd med bransjen de siste tiårene, mener Mæhre – og forteller at 230 jobba her da han starta tilbake i 1988.

Tor Jan Askland er forberedt på en litt travel avslutning på tida hos CB i Kristiansand. ( Foto: Erlend Angelo/FriFagbevegelse)

10–18 måneder

Nå er det usikkert hvor lenge drifta fortsetter i bybryggeriet, som har ligget på samme tomt siden oppstarten i 1859. Alle produktene, til sammen 18 millioner liters årlig produksjon, må fordeles på Borg i Sarpsborg og Hansa i Bergen. Og der må det trolig oppbemannes og investeres før alt er klart. Produksjonen inkluderer også noe for Nøgne Ø som må avklares.

Ledelsen har sagt at de trolig har 10–18 måneders jobb i vente.

– Det er mange som gjerne vil ha en tydeligere dato, så de vet hva de har å forholde seg til. En del har allerede starta jakten på ny jobb. Det er mye flinke folk her, de fleste har fagbrev, så jeg er ikke bekymret for at de skal få seg jobb, men jeg råder dem til å bruke litt tid så de finner en jobb de faktisk vil ha, forteller Mæhre.

Tor Jan Askland er forberedt på en travel avslutning på arbeidslivet. Heldigvis er det drevne folk som blir igjen i by-bryggeriet.

– Jeg har vært på alle avdelinger her, jeg, som de fleste av oss. Vi må kanskje springe litt fortere nå mot slutten, tror Askland.

Men ekstra lange dager og overtid, der går grensa.

– Vi har tross alt fått beskjed om at vi er til overs i konsernet. Men vi skal stå på til siste slutt, CB-en skal leveres med ypperlig kvalitet til vi stenger, lover klubbleder Jan Mæhre.

